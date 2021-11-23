Gördes'te yeni huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde belediyenin girişimleri sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Uzunçam Mahallesinde eski devlet hastanesinin bulunduğu 7 bin metrekare arsa üzerine, 84 yatak kapasiteli yeni huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin temeli atıldı.

Gördes'e yapılacak olan yeni huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım işinin ihalesini almaya hak kazanan yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başlatıldı. İhale şartnamesine göre yüklenici firmanın yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içerisinde inşaatı tamamlayıp teslim etmesi planlanıyor.

"Uzunçam Mahallemize huzur katacak"

Yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temelini hayırlısıyla attıklarını belirten Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumumuzun bir çok kesimi için önemli projeleri hayata geçirdik. Yaşlılarımızın daha modern bir alanda barınmalarını sağlamak amacıyla uzun süredir üzerinde itinayla çalıştığımız bir projenin temelini attık. Projemiz eski devlet hastanemizin bulunduğu alana yapılıyor. Yeni Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Uzunçam Mahallemize de ayrı bir canlılık katacaktır. Hayırlısıyla çalışmalarımıza başladık. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin. Bizler, millet olarak büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen; bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Yaşlılarımıza saygı göstermek, onları memnun etmek, hepimiz için toplumsal bir görevdir. Unutmamalıyız ki, kendimizin ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim özümüz, tarihi çınarlarımızdır. Bu şuurla hayata geçirmeyi planladığımız bu güzel proje için başta AK Parti Manisa Milletvekillerimiz olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerimize, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Gördes'imize, yaşlılarımıza ve Uzunçam Mahallemize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

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