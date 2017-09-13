Gördes'te Seralar Kurulmaya Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği örtü altı yetiştiriciliğin (seracılığın) geliştirilmesi projesi kapsamında kuracağı 100 adet seranın sayısını 120'ye çıkarttı. Gördes ilçesinde seralardan faydalanacak olan üreticisi sayısı 10'dan 17'ye yükseldi.



Yüzde 75 hibe desteği ile kurulacak olan seralar için üreticiler ile geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokoller sonrasında seraların kurulum işlemleri başladı. Proje hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, 2016 yılında proje kapsamında 100 adet seranın kurulduğunu ve üreticilere teslim edildiğini hatırlattı. 2017 yılı için de 400 metrekare ve yüzde 75 hibe destekli kurulacak 100 sera için başvuruların alındığını ve ardından kriterleri sağlayan üreticilerin belirlendiğini belirten Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, yoğun talep üzerine kurulacak olan sera sayısını 100'den 120'ye çıkarttıklarını, Gördes'te ise seralardan faydalanacak olan üretici sayısının 10'dan 17'ye yükseldiğini kaydetti. Gençoğlu, "Seralar 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörlü havalandırma olacak şekilde kurulacak. Toplamda 2 milyon 11 bin 900 liralık projede vatandaşlar, tanesi 20 bin 119 lira maliyetli seraların, 5 bin 30 lirasını iki taksitte ödeyecek. Kalan 15 bin 89 lirası ise büyükşehir belediyesinin desteği olacak" dedi. Gençoğlu, seraların kurulumlarının en kısa zamanda tamamlanarak, üreticilere teslim edileceğini ve üretime başlanılacağını söyledi. - MANİSA