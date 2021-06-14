Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa Oryantiring İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 3. Kademe Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Gördes'te 150 sporcunun katılımı ile pandemi tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Manisa Oryantiring İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 3. Kademe Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Gördes'te 150 sporcunun katılımı ile pandemi tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildi.

Oryantiring branşının Türkiye'deki lokomotif illerinden birisi olan Manisa'da 3. Kademe Yarışması Gördes merkezde gerçekleştirdi. Yarışmaya Akhisar, Gördes, Şehzadeler, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Soma, Demirci ilçelerinden 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45 yaş kategorilerinde kulüp ve ferdi olarak toplam 150 sporcu katıldı.

Dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Selma Ergeç Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gördes'te Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:52:43. #1.16#

title