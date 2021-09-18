Gördes'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Balıklı mahallesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 yangın söndürme arazözü, 2 su tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri