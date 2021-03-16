Gördes'te kar yağışı etkili oldu
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Gördes'te kar yağışı etkili oldu

16.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
Gördes'te kar yağışı etkili oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle ilçe merkezi ile ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmazken, belediye ve karayolları ekipleri ise olumsuz bir duruma karşı teyakkuza geçti. - MANİSA

Gördes'te kar yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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