Gördes'te Haşereyle Mücadele Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gördes'te de şubat ayından bu yana larva mücadelesini sürdüren ekipler, aynı zamanda gübrelik alanlarda da kalıcı uygulama gerçekleştiriyor. Haşereyle mücadele ekipleri, ayrıca ULV özellikle soğuk sisleme cihazıyla her mahallede haftada en az bir kere sivrisinek uçkun mücadelesine de devam ediyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı sürdürdüğü mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için 17 ilçede mücadelesini sürdürecek. Bu kapsamda Gördes'te de haşereyle mücadele çalışmaları doğrultusunda şubat ayından bu yana larva mücadelesi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz 190 personel ve 51 hizmet aracıyla 17 ilçemizde çalışmalar yürütüyor. Gördes ilçemizde de gübrelik alanlarda, tavukçuluk yapılan alanlarda, çöp konteynırlarında ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gübrelik alanlarda karasinek ile mücadele için rezidüel (kalıcı) uygulama yapan ekiplerimiz, gün batımı saatlerinde ULV soğuk sisleme cihazıyla her mahallede haftada en ez 1 kere sivrisinek uçkun mücadelesi yapılıyor" dedi.



Haşereyle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilaçların kullanıldığını vurgulayan Daire Başkanı Talip Akbaş, vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için çalışmaları aralıksız devam edeceklerini belirtti. - MANİSA