Gördes'te boğa saldırısına uğrayan kadın öldü

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazide büyükbaş hayvan otlatan Emine Yıldız (53) bir boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı