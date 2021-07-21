Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak
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Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak

Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Manisa'nın Gördes ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Karayağcı Barajından 2022 yılı yaz ayında 2 bin dekar arazi sulanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Manisa'nın Gördes ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Karayağcı Barajından 2022 yılı yaz ayında 2 bin dekar arazi sulanacak.

DSİ tarafından Manisa'nın Gördes ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Karayağcı Barajı, 2 bin dekarlık alanı sulayacak. 2017 yılında temeli atılan baraj 3 yıl gibi bir sürede tamamlanarak sus tutulmaya başlandı. Bölgedeki üretimi önemli ölçüde etkileyecek olan baraj ile kırsal kalkınmada da artış hedefleniyor. Manisa Gördes Karayağcı Barajı'ndaki çalışmaların 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "2017 sonbaharında temelini attığımız Gördes Karayağcı Barajını 2020 yılı sonunda sulaması ile birlikte tamamladık. Şu anda projede geçiçi kabul aşamasındayız. 2022 yılı yaz sulama sezonundan itibaren Karayağcı Barajı'ndan 2 bin dekar araziye basınçlı borulu sistem ile su vermeyi planlıyoruz" dedi.

Karayağcı Barajının temelden yüksekliğinin 32.3 metre olduğunu vurgulaya Kaya "Gördes Karayağcı Barajının gövdesi kil çekirdekli toprak dolgu tipinde projelendirildi. Gövdesi için 170 bin m3'lük gövde dolgu yaptık. Barajda 1 milyon m3 su tutulabilecek. Karayağcı Barajının hizmete girmesi ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu. - MANİSA

Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak
Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak
Gördes Karayağcı Barajından bereket akacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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