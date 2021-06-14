Gördes'in İçme Suyu, doğal kaynak suyu ile artacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gördes'in İçme Suyu, doğal kaynak suyu ile artacak

Gördes'in İçme Suyu, doğal kaynak suyu ile artacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyu bağlantısı, döşenecek olan içme suyu hatları ile sağlanacak. Yapılacak çalışmalarda gerekli olan Dünya Bankası Kredisi için fizibilite çalışmalarına başlandı.

MASKİ, Gördes'te Yılların Sorunlarını Çözdü

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdürlük olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'yı tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için çalıştıklarını ifade etti. Aslay, "Gördes ilçemizde bu güne kadar altyapısından üstyapısına, içme suyu depolarından atıksu arıtma tesisine, dere temizliklerinden menfez çalışmalarına kadar 49 milyon TL yatırım yaptık. Yaptığımız bu yatırımlarla yılların altyapı eksikliklerini giderdik. Vatandaşların su taşkınlarına karşı can ve mal güvenliğini sağlayıp, atıksu arıtma tesisiyle Kum Çayı'nı koruma altına almış olduk. İlçe merkezimizdeki içme suyu sorununu çözmek için de üst kotlardaki kırsal bölgelerden doğal kaynak suyu bağlantılarını yapacağız. Bu kapsamda gerekli olan Dünya Bankası Kredisi için fizibilite çalışmaları başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selma Ergeç Tamer Levent
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gördes'in İçme Suyu, doğal kaynak suyu ile artacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 17:44:47. #1.13#

title