Gördes ilçe merkezinde yollar çamur ve toz olmayacak Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarında üst yapı çalışmasına devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtarılacağını dile getirdi.

İl genelinde ihtiyaç dâhilinde hizmetlerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde kurum kazılarının ardından bozulan yollarda yenileme çalışmasına başladı. Geçtiğimiz ay başlayan inşaat çalışmalarında ilçe merkezindeki yollarda yaklaşık 100 bin metre kare kilit parke döşemesi yapılması planlanıyor. Yürütülen çalışmaları takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Sorumlusu Mustafa Gün de eşlik etti. Çalışmaların önemine değinen Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, mevcut güzergâhların üst yapılarında, yapılan yenileme çalışmasıyla vatandaşların yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtarılacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler