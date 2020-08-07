Gördes'e yapılan spor yatırımının inşaatı tamamlandı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 775 bin lira bedelle hazırlanan projeye 1 milyon 500 bin TL'lik destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilçede elektrik dağıtımı yapan firmanın yetkilileri ile birlikte Gördes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesini inceledi.

Elektrik aboneliklerinin alınmasının ardından hizmete başlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesinin koordineli çalışmaları ile hazırlanan projenin inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirten Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Yarı olimpik yüzme havuzu ve aquapark, yetişkin yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu ve oyun parkı gibi çeşitli donatı alanlarının bulunduğu bu önemli yatırım, artık tamamlandı. Kısa süre içerisinde elektrik aboneliklerinin de alınmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Gördes halkının ihtiyacı olan, gençlerin ve çocukların sporla entegre bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün spor kenti hedefi doğrultusunda bir ilçeye daha değer katacak, fark oluşturacak bir proje kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisinde imzalar atılmıştı

Gördes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesi, 2018 yılı Mayıs ayı ikinci oturumunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından imza altına alınan protokol ile basına ve kamuoyuna duyurulmuştu. Spor Toto Teşkilatı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi işbirliğinde hazırlanan çalışma takvimi ile uygulamaya geçilirken, iş artışı ile birlikte 3 milyon 775 bin liraya hazırlanan projenin 1 milyon 500 bin liralık kısmını Manisa Büyükşehir Belediyesi finanse etmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA