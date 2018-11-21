5 Yıl Önce Bitme Noktasına Gelen Gördes Ayvası, Yapılan Çalışmalar Sonucu Dalında Satıldı

Büyüklüğü ve kendine has aromasıyla diğer türlerinden ayrılan Gördes ayvası, henüz dalındayken alıcı buldu.

İlçede yaklaşık 5 yıl önce bitme noktasına gelen ayva üretimi, belediye, kaymakamlık, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile ziraat odasının ortak çalışmasıyla yeniden canlandırıldı. Üreticilere ayva fidanı dağıtıldı, üretim sürecine yönelik seminerler verildi. Uğraşlar sonucunda ilçede meyve veren ayva ağacı varlığı 40 bine, ayva üretimi yapılan tarım alanı ise bin dönüme çıktı. Yıllık ortalama bin 200 tondan fazla ayvanın üretildiği ilçede bu yıl rekolte mevsimsel etkenlerden dolayı bin tona geriledi.

HEDEF ÜRETİMDE YÜZDE 100 ARTIŞ

Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, ayvasıyla tanınan ilçede çiftçilerin bu üründen kar edemedikleri için tütüne yöneldiklerini ancak yaptıkları çalışmalarla ayvayı yeniden ilçeye kazandırdıklarını söyledi. 5 yıl önce ilçede ayvanın kendisinin değil sadece adının olduğunu dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Şimdi ise yıllık ortalama bin 200 ton rekolteye ulaştık. Gördes ayvasının farkı bu topraklardan ve havasından kaynaklanıyor. Bu ayvayı bir odaya koyduğumuz zaman kokusu odanın içini doldurur. Bizim ayvamızın iriliği, kendisine has aroması çok farklıdır. Halen ayva diken üreticilerimiz var çünkü üretici bu yıl ayvasını dalında kilogramı 3 liradan sattı. Geçen yıl 1,5 liraydı. Dağıtılan fidanların da büyümesiyle ilçede meyve veren ayva ağacı sayısı artacak. Rekolteyi 2 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an için sadece iç piyasaya veriyoruz, ihracat imkanımız yok ama rekoltemiz arttığında bunu da yapmak istiyoruz."

AYVANIN LOKUMU VE KOLONYASI ÜRETİLDİ

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da ilçenin sembolü olan ayvayı önemli bir değer olarak gördüklerini, bu ürünü gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade etti. Dağıttıkları fidanların büyümesiyle ilçe halkının yeniden ayvadan gelir elde etmeye başladığını belirten Akyol, "Biz de belediye olarak ayvanın olmadığı mevsimlerde yan ürünler geliştirdik. Ayva lokumu, ayva çiçeği kolonyası bunlara örnek." dedi.