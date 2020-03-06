Goran Bregoviç, Mersin'de hayranlarıyla buluşacak

06.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:12

Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç, Mersin'de bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak.

Yaptığı film müzikleri ve şarkılarıyla ün kazanan Bregoviç, 10 Nisan'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde hayranlarıyla buluşacak.

Usta sanatçıya Funeral and Wedding Orkestrası eşlik edecek.

Bregoviç, konserde bilinen bestelerinin yanı sıra hafızalara kazınan film müziklerini de seslendirecek.

Kaynak: AA