Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, besteleri ve "Çingeneler Zamanı" gibi ünlü film müzikleriyle bilinen Bregoviç, 2 Ekim'de sevenleriyle buluşacak.

Bregoviç, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek, Funeral and Wedding Orkestrası da Bregoviç'e eşlik edecek.

Festival, 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar