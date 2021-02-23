GORA filmi nerede çekildi? GORA Neresi? GORA ne zaman çekildi?

Cem Yılmaz'ın sevilen komedi filmi Gora, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak! Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı G.O.R.A. filmi bu akşam izleyicileri güldürmeye geliyor! Peki, GORA filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

GORA NEREDE ÇEKİLDİ?

Gora filminin büyük bir bölümü uzayda geçmektedir. Filmin ilk bölümlerinde çarşı ve Arif'in yaşadığı, çalıştığı yer olarak Antalya tercih edildi. Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için ise Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.

GORA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2002 yılında başlayan GORA filmi, 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

GORA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz | Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar, Vumar'ın oğlu Timar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın | Editör

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Erdal Tosun | Rendroy

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu