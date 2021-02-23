GORA "Bir cisim yaklaşıyor" diyen karakter kimdir? Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz öldü mü, neden öldü?
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GORA "Bir cisim yaklaşıyor" diyen karakter kimdir? Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz öldü mü, neden öldü?

23.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:08
GORA

Cem Yılmaz'ın sevilen filmi GORA'da "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim" repliği izleyicileri güldürmekte ve dikkat çekmektedir! Peki, GORA "Bir cisim yaklaşıyor" diyen karakter kimdir? Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz öldü mü, neden öldü?

Yıllar önce intihar eden Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın da babası olan Muhittin Korkmaz, GORA filmindeki rolüyle ve "Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim" repliği ile tanınmaktadır. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, 24 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 nedeniyle 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953 tarihinde dünyaya gelmiş Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

GORA'da 'Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor' repliğini söyleyen Muhittin Korkmaz filmleri dizileriG.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

MUHİTTİN KORKMAZ ÖLDÜ MÜ?

Muhittin Korkmaz, 24 Kasım 2020 tarihinde 67 yaşında koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Can Yılmaz durum hakkında açıklama yaptı: "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

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