"GOP Akustik Sahne Dinletileri"nin konuğu klarnet sanatçısı Serkan Çağrı oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "GOP Akustik Sahne Dinletileri" programının konuğu klarnet sanatçısı Serkan Çağrı oldu.

Moderatörlüğünü Cansu Canan Özgen'in üstlendiği etkinlik, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlandı.

Çağrı, Gaziosmanpaşa'ya ilk defa 12 yaşındayken bir düğünde çalmak için geldiğini belirterek, Gaziosmanpaşa'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Babamın bir işi çıkmıştı ve ben onun yerine gelmiştim. Düşünebiliyor musunuz 12 yaşında bir çocuk... Düğün sahipleri biraz hoş karşılamadılar ama o gün rahmetli besteci Alaaddin Şensoy beni izlemiş. O gün kendisiyle tanıştım, 'seni konservatuvara gönderelim' dedi. Konservatuvar fikrini ilk defa ben ondan duydum. O heyecan beni konservatuvara kadar taşıdı. O yüzden Gaziosmanpaşa'nın bende çok güzel bir yeri var."

Bir milletin kendisini en güzel anlatacağı dilin sanat olduğuna dikkati çeken Çağrı, "Ben müziğimle insanların ruhuna, kalbine inebilmek istiyorum. O gönle tel çekip o yolda yürüyebilmek benim maksadım. Enstrüman çalarken bunun felsefesine de inmek lazım. Bu iş sadece icra meselesi değil. Bir işi yaparken o işin derinliğini hissetmek, ona göre yol almak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Çağrı, imkansızlığın başarmak için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, müzisyen olmak isteyen gençlere hedeflerine ulaşmak için sabırlı olmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye etti.

Kültürün ve kültürel değerlerin korunması gerektiğini aktaran Serkan Çağrı, şunları kaydetti:

"Bütün bu dijitalleşmenin bir düzenlemesi yapılması gerekir. Bir ülkenin kendi sınırları içinde bazı şeyleri düzenlemesi gerçekten önemlidir. Kendi ağını, güvenlik sınırlarını, kültürel değerlerini ve yaşayan hazinelerini koruması gerekir. Kültürümüzü, kültürel değerlerimizi dejenere edenlere karşı devletimizin de önlem alması gerekiyor."

Usta sanatçı, programda "Ta Uzak Yollardan", "Olmasa Mektubun" ve "Vazgeçtim" şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz