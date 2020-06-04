Goosebumps Canavarlar Firarda film konusu nedir? Goosebumps Canavarlar Firarda oyuncuları kimler? Goosebumps Canavarlar Firarda hakkında her şey!

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ABD yapımı fantastik film Goosebumps Canavarlar filmi beğenilerek izleniyor. Fantastik ve masal kahramanı filmi severler için mutlaka izlenilmesi gerek bir yapım olan Goosebumps Canavarlar hakkında merak edilen detayları sizler için kaleme aldık.

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah'nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar. Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

GOOSEBUMPS CANAVARLAR

GOOSEBUMPS CANAVARLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jack Black

Dylan Minnette

Odeya Rush