Goolge, Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yaptı

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16

GOOGLE'ın temsilcileri, şirketin genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma yaptı.

Rekabet Kurumu'nda Başkan Birol Küle başkanlığındaki toplantıya, şirketin temsilcileri avukat Gönenç Gürkaynak, Hakan Özgökçen ve Miguel Perez Guerra ile soruşturma heyeti üyeleri katıldı. Soruşturma hakkında bilgi veren Başkan Küle, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açıldığını hatırlatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Kaynak: DHA

'SHOPPING UNIT' ÜRÜN REKLAMI GÖSTEREN BİR MEKANİZMA'Soruşturma heyeti temsilcisi, Google'ın alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı konuma düşürdüğünü iddia ederek, şirketin, rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını ve alışveriş karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabetin bozulmasına yol açarak, ilgili kanunu ihlal ettiğini savundu. Google'a idari para cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını kaydeden temsilci, ayrıca Google'ın dosya kapsamında incelenen ve 'Shopping Unit' adı verilen alışveriş birimlerini, rakiplerini dezavantajlı konuma düşürmeyecek makul bir yerde konumlandırması, söz konusu şartların yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.GOOGLE KASIT OLMADIĞINI SAVUNDUGoogle temsilcileri ise, 'Shopping Unit'in ürün reklamını gösteren bir mekanizma olduğunu söyleyerek, burasının alışveriş karşılaştırma hizmeti veren bir alan olmadığını anlattı. Söz konusu alanla kaliteli bir reklam yeri yaratıldığını ifade eden Google temsilcileri, 'Shopping Unit'in ürün reklamının hem kullanıcılara hem de reklam verenlere fayda sağladığını belirtti. Kullanıcı ve reklam verenin memnun olduğu bu noktada hangi konuya ceza verileceğinin düşünülmesi gerektiğini savunan Google temsilcileri, ortada bir kasıt olmadığını savundu. Şirket temsilcisi, idari para cezasına gerek olmadığını belirterek, ceza verilecekse bunun asgari tutardan verilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 20 Şubat'ta açıklayacak.