Google, Zeki Müren'i Unutmadı

Google, ana sayfasında klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden "sanat güneşi" Zeki Müren'in 87. yaş günü için "doodle" tasarladı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, merhum Zeki Müren'in resimlerinden oluşan özel logo ile karşılaşıyor. Logonun üzerine tıklandığında ise sanatçı hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.