Google, Yine Satın Aldı

Google yaptığı açıklamada GIF paylaşım platformu olan Tenor'u satın aldığını açıkladı. Bu işlem Google'ın bu sene gerçekleştirdiği ilk büyük satın alma olarak kayıtlara geçti. Şirket geçtiğimiz yıl HTC'de dahil birçok markayı şemsiyesi altına almıştı.

İLGİLİ HABER Duvarınıza kimse yazmasın!

Teknoloji devi Tenor sayesinde Google Images'in içeriğe yönelik aramalar konusunda Tenor gibi çok daha verimli çalışacağını söylüyor. Bundan sonra içeriğe bağlı arama yaparak görsellerle kendinizi çok daha açık şekilde ifade edebileceksiniz. Google Images ayrıca görsel arama sonuçlarında artık başlık ve açıklamaların de görülebileceğini söyledi. Google ayrıca Gboard adlı Android klavye uygulamasına da Tenor desteği geleceğini bildirdi.

İLGİLİ HABER Samsung'a güncelleme davası

Tenor bundan yaklaşık üç yıl önce kuruldu ve iOS'da GIF klavyesi görevi gördü. 2017'de 300 milyon kullanıcı sayısına ulaşan platform şu anda Android ve masaüstü bilgisayarları da destekliyor. Tenor, Mac App Store'da bulunan Touch Bar uygulaması ve Facebook Messenger desteği sayesinde Giphy ve Gfycat'e zorlu bir rekabet sunuyor.

Google, Tenor'un kendi başına bir marka olarak kariyerine devam edeceğini ve Tenor'un teknolojisiyle birlikte çalışmak için sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.