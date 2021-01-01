Google 'Yeni Yılın İlk Günü' Doodle yayınlandı! 1 Ocak 2021 yeni yıl Doodle ne oldu? 1 Ocak Doodle hakkında bilgiler!

Google yeni yıl için 1 Ocak 2021 Doodle'ı yaptı. Doodle'nin adı "Yeni Yılın İlk Günü" oldu. Peki Yeni Yılın İlk Günü doodle ne demek? Google arama motoru önemli gün ve haftalar için doodle eklemeye devam ediyor. 1 Ocak 2021 tarihine özel Google Doodle ise an itibariyle güncellendi. Peki, günün doodle'ında ne var? Yeni yılın ilk günü nedir?

Google önemli günleri anmaya ve en güzel şekilde sunmaya devam ediyor. Doodle'da en son paylaşılan 30 Aralık geecesinde yer alan doodle merak toplamıştı.

Yeni yıla özel Doodle hazırlayan Google, tasarımındaki 202 detayı ile sosyal medyada trend oldu. 2020 yılbaşı Doodle hakkında araştırmalar yapılırken202 Yılbaşı nedir! Google'dan 202 Yılbaşı Doodle Sürprizi! Google Doodle nedir? 2021 – 202 yılbaşı farkı ne, gibi konular merak edildi.

GOOGLE YENİ YILIN İLK GÜNÜ DOODLE NEDİR?

Google 1 Ocak 2021 yılbaşı için yeni doodle'ı tanıttı. Yeni Doodle'ı "Yeni Yılın İlk Günü" oldu. Aşağıdan resmine ulaşabilirsiniz.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

GOOGLE DOODLE 202 YILBAŞI NEDİR, NE DEMEK?

Google'ın hazırladığı Doodle yılbaşına damga vurdu. vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde görüşler bildiriliyor. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ NELER OLDU?

Yeni yılın ilk günü için merak edilen 2020 yılı gelişmeleri aşağıdaki gibidir.

TELEVİZYONDA NELER OLDU?

Televizyonda ise birbirinden eğlenceli programlar yer aldı. O Ses Türkiye, İbo Show, Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar bu programlardan bazılarıydı. Müzikleriyle ve eğlenceli sohbetleriyele izleyenleri eğlendirdi.

2020 YOUTUBE'DA NELER İZLENDİ?

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini çıkardı.

ENES BATUR, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yayınladığı videolarla adını geniş bir kısma duyuran 14 milyondan fazla abonesi bulunan Enes Batur 4 bin 824 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Batur, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmiş ve olayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

ORKUN IŞITMAK, İÇERİKLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Listenin 2. sırasında ise bin 731 haberle Orkun Işıtmak geldi. 8 milyondan fazla abonesi bulunan Işıtmak, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda 'Şanslı mı Şanssız mı? isimli bir program sunacak.

BARIŞ ÖZCAN, 3. OLDU

Listenin 3. sırasında ise bin 423 haberle sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerikler hazırlayan Barış Özcan geldi. Yayınladığı videolarla sık sık trend listesinde yer alan Özcan'ın YouTube'da 4,93 milyon abonesi bulunuyor.

OĞUZHAN UĞUR VE BURAK ŞAHİN DE LİSTEDE YER ALDI

YouTube'da BaBaLa TV kanalında ünlü isimleri ağırlayarak eğlenceli videolar hazırlayan Oğuzhan Uğur, bin 366 habere konu olarak listenin 4. sırasına yerleşti. Onu ise bin 111 haberle Burak Şahin takip etti.

6. SIRADA FURKAN YAMAN, 7. SIRADA BERKCAN GÜVEN

Yaklaşık 7 yıldır YouTube'daki kanalına videolar yükleyen Furkan Yaman'ın YouTube'da 3 milyon 440 bin abonesi bulunuyor. Listede 6. sıraya yerleşen Yaman, 887 habere konu olurken 1 milyonu aşkın okunma sayına ulaştı. Sosyal medya ve Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Berkcan Güven, 7. sırada kendine yer buldu. 878 habere konu olan Güven'in 4 milyon abonesi bulunuyor.

8 VE 9'UNCU SIRADA KAFALAR'IN İKİ İSMİ VAR

Kafalar YouTube kanalının iki ismi 8 ve 9'un sıraya yerleşti. 7 milyondan fazla abonesi bulunan kanalın üç isminden Bilal Hancı 642 haber konu oldu. Fatih Yasin ise 632 habere konu olup 1 buçuk milyona yakın okunma sayısına ulaştı.

URAS BENLİOĞLU 10. SIRADA YER ALDI

İlk YouTuber'lardan sayılan ve geçtiğimiz aylarda içerisinde çekim aletlerinin olduğu aracığıyla stüdyoya giderken aracı alev alan Uras Benlioğlu, 564 haberde yer alarak listenin 10'uncusu oldu.