Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak
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Koronavirüs, Google, Teknoloji

Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak

Koronavirüs hakkında internette yayılan yanlış bilgiler, insanların korkmasına ve panik olmasına neden olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak Google, koronavirüs hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 6.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak

Koronavirüs hakkında internette yayılan yanlış bilgiler, insanların korkmasına ve panik olmasına neden olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak Google, koronavirüs hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 6.5 milyon dolar bağışlayacak.

Google, koronavirüs ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere karşılık 6.5 milyon dolar bağışlamayı planladıklarını açıkladı ve bu bağışın, bilgilerin doğruluğunu teyit eden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara gideceğini söyledi. Yapılan bu bağışın öncelikli amacı koronavirüs krizi ile başa çıkmak olacak.

Kovid-19 ile ilgili ortaya çıkan yanlış bilgilendirmeler son zamanlarda artmaya başladıkça Google, Facebook ve Amazon gibi şirketler, yanlış bilgilendirmeleri ele alış şekillerine yönelik eleştirilerle yüz yüze gelmişlerdi. Bunun üzerine yanlış bilgilendirme konusuna eğilen Google, bilgilerin doğruluğunu teyit eden eden kuruluşlara yardımcı olmanın yanı sıra Google Haberler'e yeni bir sekme ekleyerek sağlık ile ilgili yanlış yönlendirmeler yapan siteler ve haberler hakkında bilgi sağlamayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra Google, yerel Google Trends datalarını gazeteciler, sağlık kuruluşları ve yerel otoriteler için ulaşılabilir hale getirecek. Bu sayede insanların dünyada olanlarla ilgili duydukları bilgi ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Tamindir

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