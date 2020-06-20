Google Veri İhlalleri Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı
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Google Veri İhlalleri Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı

Büyük verinin ciddi bir kısmına sahip olan Google veri ihlalleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Google Veri İhlalleri Nedeniyle Para Cezasına Çarptırıldı
20.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:02

Büyük verinin ciddi bir kısmına sahip olan Google veri ihlalleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Şirketin uzun bir süredir Avrupa ülkeleri ile başı dertte olduğunu zaten biliyorduk. İşte firmaya verilen cezanın tüm ayrıntıları.

2019 yılının Ocak ayında Google Fransa'da ilk para cezasını aldı. O dönemden bu yana para cezası almaya devam eden şirket, her seferinde ülkenin üst mahkemesine başvurdu. Fransa'nın şu anda kabul edilen en yüksek mahkemesi Danıştay olarak biliniyor. Ancak Google orada da istediğini bulamadı. Şirketin şu anda toplam 50 milyon euro dava borcu bulunuyor.

Google veri ihlalleri Avrupa'nın gündeminde

Konuyu iki taraflı olarak değerlendirmek gerekirse, biraz Avrupa ülkeleri hakkında da konuşmak gerekiyor. Fansa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Google ve diğer büyük şirketlerden sürekli tazminat istiyor. Genellikle veri ihlalleri nedeniyle bu tür tazminat cezaları talep edilebiliyor.

Google tarafından bakılırsa, olay daha çok şirketin Avrupa'daki gücünü kırmak gibi görülüyor. Bilindiği üzere Avrupa'da herhangi bir şirketin veya platformun tek başına güç elde etmesi oldukça zor. Üstelik Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri buna hiç sıcak bakmıyor. Google tarafından bu durum mahkemeye taşındı.

Danıştay, cuma günü aldığı kararda, Ulusal Veri Koruması Komisyonu'nun (National Data Protection Commission) yaptırım konusunda kararını haklı buldu. Bu nedenle Google 50 milyon euro ceza ödemek zorunda kaldı. Sizce şirkete kesilecek cezaların sayısı artacak mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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