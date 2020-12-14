Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor

Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöktü. Saat 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Google'a bağlı olarak hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislere erişim sorunu yaşanıyor.

Bunlar dünyadaki en popüler uygulama ve hizmetlerden bazıları, ancak görünen o ki Google , Gmail ve YouTube bu sabah kapalı.

DownDetector'a göre sorunlar saat 11: 56'da başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor.

Google henüz sorunlar hakkında yorum yapmadı.

Ancak, YouTube ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 54'ü web sitesine erişemediğini,% 42'si video izleyemediğini ve% 3'ü giriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Gmail ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 75'i giriş yapamadı,% 15'i web sitesine erişemedi ve% 8'i mesaj almıyordu.

Ayna, üç web sitesine de erişmeye çalıştı ve başaramadı.

Google hizmeti Pazartesi akşamı aniden kapandı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi. Yazma sırasında kesintiye uğrayan hizmetler arasında Gmail, Google arama motoru, YouTube ve Google Haritalar sayılabilir. Bir öncekinden daha yoğun görünen son kesinti, görünüşe göre 10-15 dakika kadar önce başladı. Web kesintilerini izleyen web sitesi Downdetector, dünyanın dört bir yanından 20.000'den fazla kesinti vakası bildirdi.