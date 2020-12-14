Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor

14.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:10
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor

Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöktü. Saat 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Google'a bağlı olarak hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislere erişim sorunu yaşanıyor.

Bunlar dünyadaki en popüler uygulama ve hizmetlerden bazıları, ancak görünen o ki Google , Gmail ve YouTube bu sabah kapalı.

DownDetector'a göre sorunlar saat 11: 56'da başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor.

Google henüz sorunlar hakkında yorum yapmadı.

Ancak, YouTube ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 54'ü web sitesine erişemediğini,% 42'si video izleyemediğini ve% 3'ü giriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Gmail ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 75'i giriş yapamadı,% 15'i web sitesine erişemedi ve% 8'i mesaj almıyordu.

Ayna, üç web sitesine de erişmeye çalıştı ve başaramadı.

Google hizmeti Pazartesi akşamı aniden kapandı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi. Yazma sırasında kesintiye uğrayan hizmetler arasında Gmail, Google arama motoru, YouTube ve Google Haritalar sayılabilir. Bir öncekinden daha yoğun görünen son kesinti, görünüşe göre 10-15 dakika kadar önce başladı. Web kesintilerini izleyen web sitesi Downdetector, dünyanın dört bir yanından 20.000'den fazla kesinti vakası bildirdi.

İlgili Haberler

Google - YouTube çöktü mü? Son Dakika Açıklama geldi!
Google - YouTube çöktü mü? Son Dakika Açıklama geldi!
Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?
Youtube neden hata veriyor? Son dakika Youtube çöktü mü? Youtube'a ne oldu?
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:34:00. #1.15#
title