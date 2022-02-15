Google ve Game Factory, Türk Oyun Sektörü İçin Bir Araya Geliyor!

İstanbul merkezli oyun kuluçka merkezi Game Factory, Google for Startups ile olan iş birliğini duyurdu.

Türk oyun geliştiricilerine ve stüdyolarına kuluçka, network, eğitim, mentorluk gibi hizmetler sunan Game Factory, Google ile olan ortaklığını duyurdu. Böylece Google for Startups'ın oyun sektöründeki ilk partneri Game Factory oldu. Kuluçka merkezinin imkanlarından yararlanan oyun geliştiricileri, artık Google'dan da destek alarak daha verimli bir biçimde çalışabilecek.

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Google for Startups'tan Kevin O'Toole, Game Factory ortaklığıyla ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

"Google olarak Game Factory ile resmi olarak partnerliğimize başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türk startup ekosisteminin ve özellikle oyun sektörünün önemli ölçüde büyümesini göz önüne aldığımızda, Türkiye'deki etkinliğimizi artırmak bizim için önemli. Türkiye'deki girişimcileri Game Factory aracılığıyla desteklemeye devam edeceğimiz ve Game Factory'deki oyun stüdyolarına Google'ın en iyi ürünlerini, teknolojilerini ve uzmanlarını sağlayacağımız için heyecanlıyız."

Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük ise Google partnerliğini bu şekilde yorumladı:

"Google ile partnerliğimizi bir üst seviyeye taşıdığımız için heyecanlıyız. Bu partnerliğin ciddi büyüme hızına ulaşan ve globalleşme yolunda olan Game Factory ve Türk oyun sektörü için büyük bir fayda sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Google ile olan partnerliğimiz sayesinde ekosistemimize daha fazla destek sunabileceğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca, Google for Startups'ın oyun alanındaki ilk partneri olduğumuz için oldukça heyecanlıyız. Oyun girişimciliği ve kuluçkası konusundaki uzmanlığımızı, Google'ın da networküyle bir araya getirerek Türk oyun ekosistemine daha fazla fayda sağlayıp hep birlikte büyüyeceğiz."

Google for Startups partnerliği, Game Factory'nin desteğiyle çalışan geliştiricilere Ads, Firebase, Workspace gibi Google ürünlerinde ekstra kredi sağlayarak geliştiricilerin giderlerini azaltacak. Oyun geliştiricileri, aynı zamanda Google kapsamında çalışan uzman isimlerin mentorluğundan yararlanabilecek, ortak etkinliklere katılabilecek.

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