Google ve Facebook Her An Mahkemelik Olabilir

Dünyanın en büyük iki şirketi olan Google ve Facebook her an mahkemelik olma tehlikesiyle karşı karşıya. Davayı açması muhtemel olan ülke ise Avustralya. Hem Google hem de Facebook uzun bir süredir çeşitli davalarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle de Facebook bu konuda liderliği kimseye kaptırmıyor. Şimdi ise Avustralya ile ortaya çıkan bir sorun ikilinin mahkemelik olma ihtimalini arttırıyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Facebook ve Google gibi şirketlerin haberler üzerinden haksız kazanç sağladığını düşünüyor. Facebook ve Google'ın haberlere ödeme yapması isteniyor Avustralya tarafından iletilen talep son derece açık. Hem Facebook hem de Google şirketlerinin kendi platformlarında başkalarından alarak yayınladıkları haberlere ödeme yapması talep ediliyor. Ayrıca bu ödemenin yapıldığına dair bir kod oluşturulması da istendi. Avustralyalı yetkililer tarafından açıklandığına göre Temmuz ayının sonuna kadar özellikle de Facebook şirketinin kod oluşturmayı tamamlaması isteniyor. Bu taleplerde bulunan sadece Avustralya değil. Aynı zamanda Fransa gibi ülkeler de ödemeler için kod oluşturulmasını istiyor. Böylece her şeyin çok daha şeffaf olacağına inanılıyor. Bunu yapmazlarsa dava açılabilir. Google ve Facebook gibi şirketler, genellikle daha fazla vergi ödemekten kaçınıyor. Bunun farkında olan dünya hükümetleri, bu şirketlere çok daha fazla baskı yapıyor. İkilinin çok ciddi gelirlerinin olması nedeniyle bunu paylaşması isteniliyor. Açık bir şekilde söylemek yerine farklı taleplerle ödemeler alınıyor. Sizce bu ikiliden daha fazla vergi alınması gerekiyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Kaynak: Tamindir