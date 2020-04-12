Google ve Apple koronavirüse karşı güçlerini birleştirdi: Salgına yakalanan kişilerle temas takip... Apple ve Google da devletlerin ve sağlık kuruluşlarının virüsün yayılmasını azaltmasına yardımcı olmak için kullanıcı gizliliğini ve güvenliği işin merkezine alarak Bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışmada birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Apple ve Google da devletlerin ve sağlık kuruluşlarının virüsün yayılmasını azaltmasına yardımcı olmak için kullanıcı gizliliğini ve güvenliği işin merkezine alarak Bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışmada birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Dünyanın dört bir yanında devletler ve sağlık kuruluşları normal hayatlarımıza daha hızlı bir şekilde kavuşabilmemiz için (Covid19) salgınına karşı işbirliği halinde canla başla çalışıyor. Google ve Apple da devletlerin ve sağlık kuruluşlarının virüsün yayılmasını azaltmasına yardımcı olmak için kullanıcı gizliliğini ve güvenliği işin merkezine alarak Bluetooth teknolojisinin kullanımına olanak veren bir çalışmada birlikte çalıştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada acil ihtiyaç göz önüne alındığında bu çözümün, kullanıcı gizliliği konusunda ciddi bir koruma sağlanarak iki aşamada uygulanması planlandığı belirtildi. İlk olarak Mayıs ayında iki şirkette, kamu salığı yetkililerine ait uygulamalar kullanarak Android ve iOS cihazları arasında birlikte kullanılabilirlik sağlayan uygulamalar yayınlayacak. Bu resmi uygulamalar, kullanıcıların kendi uygulama mağazalarından indirebilmeleri için hazır olacak.

"DAHA FAZLA BİREYE KATILMA İMKANI TANIYOR"

İkinci olarak, gelecek aylarda Apple ve Google, bu işlevi temel platformlara entegre ederek daha geniş kapsamlı bir Bluetooh tabanlı temas takip platformu sağlamak için çalışacaklar. Açıklamada, bu aşamanın API'den daha güçlü bir çözüm olduğu ve katılmayı seçmeleri halinde daha fazla bireye katılma imkanı tanıdığı belirtilirken; gizlilik, şeffaflık ve kişilerin izninin son derece önem teşkil ettiği ifade edildi.

"TEKNOLOJİNİN GÜCÜNDEN YARARLANMAYI UMUYORUZ"

Ayrıca, çalışmaları hakkındaki bilgilerin, diğerleri tarafından analiz edilmesi için açıkça yayınlanacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Apple ve Google'daki herkes, dünyanın en acil sorunlarından birini çözmek adına birlikte çalışmak için daha önemli bir an olmadığına inanıyor. Geliştiriciler, hükümetler ve kamu sağlığı yetkilileri ile yakın işbirliği yoluyla, dünyadaki ülkelerin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmasına ve günlük yaşama geri dönüşü hızlandırmasına yardımcı olmak için teknolojinin gücünden yararlanmayı umuyoruz."

DHA

Kaynak: DHA