Google, UBER'i Google Maps Servisinden Kaldırdı

Mobil uygulama üzerinden şöförlü araç çağırma hizmeti sunan UBER, Google'ın Haritalar servisinden kaldırıldı.

UBER-GOOGLE İŞBİRLİĞİ SONA ERDİ

UBER kullananların bildiği ve en çok kullandığı özelliklerden biri olan Google Maps üzerinden araç çağırma özelliği, Google tarafından sonlandırıldı.

GOOGLE MAPS'İN UYGULAMA DESTEĞİ TAM OLARAK KESİLMEDİ

Bilindiği üzere, Google Maps üzerinden, bulunduğunuz yere uygulamadan çıkmadan bir UBER aracı çağırmak mümkündü. Son derece pratik bir kullanım sunan bu özellik, kullanımdan kaldırıldı. Google Maps'in uygulama desteği ise tamamen kesilmedi.

KULLANICILAR GOOGLE HARİTALAR ÜZERİNDEN UBER ARACI ÇAĞIRABİLİYORLARDI

Google Maps yani Google Haritalar üzerinden kullanıcılar UBER aracı çağırabiliyor; ayrıca UBER uygulamasına girmesine gerek kalmıyordu; ancak bu olanak ortadan kalktı.