Google Türkiye'nin "hareketlilik" raporunu duyurdu
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Amerika Birleşik Devletleri, Google, Dünya

Google Türkiye'nin "hareketlilik" raporunu duyurdu

ABD'li teknoloji devi Google, Google Maps uygulamasından elde ettiği konum bilgilerine dayanarak, koronavirüs salgını sırasında insanların sıkça ziyaret ettiği yerler hakkında istatistik bilgileri verdi.

03.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Google Türkiye'nin

ABD'li teknoloji devi Google, Google Maps uygulamasından elde ettiği konum bilgilerine dayanarak, koronavirüs salgını sırasında insanların sıkça ziyaret ettiği yerler hakkında istatistik bilgileri verdi. İşyerlerinde harketlilik yüzde 45 azalırken, evlerde yüzde 17 artış oldu.  

Google Maps uygulamasından edinilen ve 16 Şubat-29 Mart tarihlerini kapsayan verilere göre;

-Restoran, kafe, alışveriş merkezi ve müze gibi yerlerde yüzde 75,

-Toplum taşıma noktalarında (otogarlar, metro istasyonları vb.) yüzde 71,

-Milli park, halk plajı ve limanlarda yüzde 58,

-İş yerlerinde yüzde 45,

-Bakkal, manav, eczane gibi perakende satış yapılan yerlerde ise yüzde 39 oranında hareketlilik azalması kaydedildi.

Şirket ayrıca, söz konusu istatistiklerin anonimleştirilmiş toplu verilerden çıkarıldığını, ülke nüfusunun tamamının davranış biçimini yansıtamayacağını bildirdi.


Kaynak: DHA

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