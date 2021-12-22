Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

Dünyanın her yerindeki iş ortağı kültür kuruluşlarının kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts & Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, misyonu, Türk mutfağını, bilim, sanat ve kültür ekseninde farklı yönleriyle dünyaya tanıtmak olan üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, söz konusu platformda yer alan ilk Türk gastronomi ve mutfak sanatları bölümü oldu.

Google ve Yeditepe Üniversitesi arasındaki iş birliği, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen'e teklif götürülmesiyle başladı. Prof. Dr. Özilgen'in Gastoartoloji konsantrasyon programıyla birlikte yürüme önerisiyle de kapsamlı bir projeye dönüştü.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, bu projeyle, Prof. Dr. Özilgen başkanlığında bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Google Arts & Culture Prof. Dr. Sibel Özilgen'i "Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör" olarak tanımlıyor.

Google Arts & Culture'da üniversiteye ayrılan özel platformda, akademik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen proje ve derslerden oluşturulmuş hikayeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor.

Çalışmaların bilim, sanat ve kültürden oluşan üç ana başlık altında toplandığı özel platformda, her bir fotoğrafın kendisini anlatan detaylı akademik açıklaması yer alıyor.

Google Arts & Culture'da bulunan özel platformda ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün eğitim programının kapsamı çerçevesinde Türkiye'nin tanıtımı için İstanbul özelinde çekilen Türk mutfak kültürü odaklı fotoğraflar da kullanılıyor.

Platformda ayrıca, "Mutfak bilimin laboratuvarıdır, şefler de en önemli gıda bilimcileridir. Yeditepe Üniversitesi'ni hem geleneksel hem de modern Türk mutfağında dünya lideri yapan şey bu bilimsel süreç anlayışıdır. Yeditepe Üniversitesi, yeni gıda ürünleri geliştirme alanında patente sahip tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne ev sahipliği yapmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

"Yeditepe Üniversitesi bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversitedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün, Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulduğunu ve halen eğitimini bu fakülte altında devam ettirdiğini bildirdi.

Kaya, üniversite olarak hem bir ilki başlattıklarını hem de akademik ve mesleki bilgilere sahip şefler, sanatçı gibi düşünebilen bireyler yetiştirmeyi görev edindiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzün bünyesinde oluşturulan ve isim hakkı yine bölümümüze ait olan, Gastroartoloji konsantrasyon programı bu düşüncenin bir eseridir. Programın misyonu ve vizyonunun Google Arts & Culture'ın bu projesiyle adeta üst üste örtüşmesi, programın doğru kurgulandığının bir ispatıdır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Google Arts & Culture platformunun daimi ve adeta doğal bir partneri konumundadır."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen ise programın önceliğinin Türk mutfak kültürünün her yönüyle dünyaya tanıtılması olduğunu aktararak, "Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur. Yeditepe Üniversitesi, bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversitedir." ifadelerini kullandı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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