Google Translate Gerçek Zamanlı Çeviri Yapmaya Başladı Google yaptığı açıklama ile Google Translate uygulamasına yapılan güncelleme sonrasında uygulamaya yeni özellikler ekleneceğini duyurdu. Google

Google yaptığı açıklama ile Google Translate uygulamasına yapılan güncelleme sonrasında uygulamaya yeni özellikler ekleneceğini duyurdu. Google Translate gerçek zamanlı çeviri özelliğinin güncelleme ile kullanıma sunulduğu dile getiren şirket, artık konuşmaların anlık olarak çevrilebileceğini belirtti.



Yakın zaman sonra yayınlanacak güncelleme ile uygulamaya entegre edilecek canlı çeviri özelliği sayesinde, bir konuşmayı anlık çevirebileceksiniz. İlk etapta Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak olan anlık çevirinin destekleyeceği diller ise şöyle olacak: İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Tayca.



Google Çeviri uygulamanız güncellemeyi aldıktan sonra, aşağıda gösterildiği gibi metin giriş kutusunun altında yeni bir sesli transkripsiyon seçeneği olacaktır. Bu "Transkript" düğmesinin seçilmesi, kullanıcıların açılır menüden kaynak ve hedef dilleri seçmesine olanak tanır. Başladıktan sonra, kullanıcılar konuşma metnini anında duraklatabilir ve yeniden başlatabilir. Ayrıca, daha kolay okunabilirlik için metin boyutunu ayarlayabilir veya ayarlar menüsünde koyu bir tema seçebilirler.



Kısaca Google Translate Anlık Çeviri özelliği sayesinde karşınızda biri konuşurken, uygulama bunu anlık olarak algılayacak ve seçtiğiniz dile çevirecek. Şimdilik sadece yukarıda yer alan dilleri algılayabilen sistem, geliştirmeye devam edilecek. Fakat yukarıdaki diller, uygulamanın destek verdiği herhangi bir dile çevrilebilecek.