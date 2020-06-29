Google Telefon Bomba Gibi Bir Özellikle Geliyor: Boşa Rahatsız Edilemeyeceksiniz!
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Google Telefon Bomba Gibi Bir Özellikle Geliyor: Boşa Rahatsız Edilemeyeceksiniz!

Birçok kişi tarafından kullanılan Google telefon uygulaması bomba gibi özellikle geliyor.

Google Telefon Bomba Gibi Bir Özellikle Geliyor: Boşa Rahatsız Edilemeyeceksiniz!
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:44

Birçok kişi tarafından kullanılan Google telefon uygulaması bomba gibi özellikle geliyor. Şirketin uzun bir süredir bu özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Muhtemelen hayatınız boyunca defalarca işletmeler tarafından rahatsız edildiniz. Birçok kez bu işletmeler sizleri, kendi şirketlerine abone olmanız için veya ürünlerini satın almanız için rahatsız etmiştir. Şirketlerin sizi aradığında arama nedenlerinin ekranda görünmesi muhtemelen bu problemi büyük ölçüde çözecektir. Google, işte tam olarak bunu yaptı.

Google telefon uygulaması arama nedenini gösterecek

Dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi olarak bilinen Google çok özel bir uygulama geliştirmişti. Google telefon olarak bilinen bu uygulama, kullanıcılara birçok fırsat sunuyor. Örneğin aramaları filtreleme gibi bir imkanınız bile var. Şimdilerde bu uygulamaya sizi arayan kişilerin arama nedenlerinin gösterilmesi de eklendi.

Şirketler Google tarafından onay alırlarsa, onaylanmış hesap etiketi kullanabiliyorlar. Böylece güvenilirlikleri daha fazla artıyor. Google, aldığı yeni bir karar ile birlikte doğrulanmış hesaplar sizleri Google telefon uygulamasından ararsa ekranda arama nedeni belirecek. Satış veya ürün hizmet tanıtımı gibi çok çeşitli kategoriler yer alacak.

Ekranda beliren arama nedenine göre aramayı açıp açmamak tamamen size bağlı olacak. Google şirketi tarafından geliştirilen bu hizmet, sadece sınırlı cihazlarda kullanılabiliyor. Peki böyle bir hizmet sizce kullanıcıları tatmin edebilecek mi? ya da en azından sizi tatmin edebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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