Google Tablolar çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Google Tablolar çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır?

14.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:24
Google Tablolar çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır?

Son dakika: Google'nin servislerinden olan Google Dokümanlar'da çökme sorunu yaşandı. Peki Google Dokümanlar nasıl açılır? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Erişim sorunu mu yaşandı? Google Dokümanlar açmak için ne yapılır? Google Tablolar nasıl bakılır? Tüm bilgiler haberimizde.

Dünya genelinde Google Dokümanlar (Google Sheets) çökme sorunu yaşanıyor. Peki Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar e mail servisi neden çöktü? Google Dokümanlar ne zaman açılır?

GOOGLE TABLOLAR (DOKÜMANLAR) ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Google çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Google Tablolar 'a girdiğinde ana ekranda "Google Dokümanlar hatayla karşılaştı" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:

"Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin.

Google Dokümanlar düzenleyicileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım merkezimizi ziyaret edin.

Bu durum için özür dileriz.

- Google Dokümanlar Ekibi"

GOOGLE SERVİSLERİ NEDEN KAPANDI?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor. Google Sheets'e girildiğinde yukarıdaki gibi bir hata karşımıza çıkıyor.

İlgili Haberler

Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?
Google ne zaman düzelecek? Google ne zaman açılacak?
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Google ve YouTube çöktü: Dünya çapındaki kullanıcılar için hizmetler çöküyor
Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!
Blu TV çöktü mü? Blu TV neden açılmıyor? Blu TV giriş sorunu sebebi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Falcao Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Google Tablolar çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:27:00. #1.15#
title