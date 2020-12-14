Google Tablolar çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır?
Son dakika: Google'nin servislerinden olan Google Dokümanlar'da çökme sorunu yaşandı. Peki Google Dokümanlar nasıl açılır? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Erişim sorunu mu yaşandı? Google Dokümanlar açmak için ne yapılır? Google Tablolar nasıl bakılır? Tüm bilgiler haberimizde.
Dünya genelinde Google Dokümanlar (Google Sheets) çökme sorunu yaşanıyor. Peki Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Dokümanlar e mail servisi neden çöktü? Google Dokümanlar ne zaman açılır?
GOOGLE TABLOLAR (DOKÜMANLAR) ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde Google çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Google Tablolar 'a girdiğinde ana ekranda "Google Dokümanlar hatayla karşılaştı" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:
"Google Dokümanlar hatayla karşılaştı. Lütfen bu sayfayı yeniden yüklemeyi veya birkaç dakika sonra sayfaya tekrar gelmeyi deneyin.
Google Dokümanlar düzenleyicileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım merkezimizi ziyaret edin.
Bu durum için özür dileriz.
- Google Dokümanlar Ekibi"
GOOGLE SERVİSLERİ NEDEN KAPANDI?
Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor. Google Sheets'e girildiğinde yukarıdaki gibi bir hata karşımıza çıkıyor.