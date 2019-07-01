Google Stadia Şefi: İnternet Sağlayıcıları Kotayı Sürekli Olarak Şişiriyor

Kasım ayı geldiği zaman oyun sektöründeki büyük bir yeni teknoloji kullanılmaya başlanmış olacak. Google Stadia olarak adlandırılan bu yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar, sistem özelliklerinin ne olduğunun veya bir oyunun dosya boyutunun ne kadar büyük olduğunu umursamadan oyun oynayabilecekler. Ancak bu teknoloji, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra büyük bir tartışma konusuyla birlikte geldi. Bu konu, Stadia teknolojisinin tüketeceği veri miktarıydı. Hatta öyleki bir saat oyun oynamak, internet kotanızın 15.75 GB'lik kısmını çoktan tüketmiş olacak.

Bu tartışmalar elbette Google'ın da kulağına gitti ve Stadia'nın bir numaralı ismi Phil Harrison, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İnternet Servis Sağlayıcıları'nın (ISS) kota dayatmalarıyla ilgili bir endişesinin olmadığını söyleyen Harrison, ISS'lerin her zaman popüler trendlerin önünde durmak için belirli çalışmalar yaptığını söyledi. Çevrimiçi şarkı platformların popüler olmaya başladığı dönemi hatırlatan Harrison, ISS'lerin o dönem de haksız bir şekilde veri tüketimini artırdığını söyledi. Çevrimiçi dizi ve film platformlarında da aynı şeyin yapıldığını ileri süren Harrison, Google Stadia'da da aynı şeyi yapacaklarını söyledi.

Google Stadia'nın nasıl bir performans göstereceğini, bu performansın kullanıcılar tarafından nasıl yorumlanacağını ve ISS'lerin bu konuda ne yapacaklarını görmek için kasım ayını beklememiz gerekiyor. Bakalım Google Stadia, oyun sektöründe beklenen etkiyi yaratabilecekler mi yoksa atıl bir hale mi gelecek?