Google, Stadia İçin Beta Testi Uygulamayacak

Google Stadia'nın çıkışı gerçekleşecek olan Kasım ayına hızla yaklaşıyoruz ve bulut oyun hizmetini şimdiden ön sipariş edebiliyorsunuz. Ancak hizmet için beta testine başvuramayacaksınız çünkü teknoloji devi, Stadia için herhangi bir beta programı yürütmeyeceklerini açıkladı

GamesRadar'a konuşan Google'ın Stadia sorumlusu Phil Harrison, Stadia'nın beta testinin yürütülmesi hakkında bilgiler verdi. Söylediğine göre beta testi, kapalı halde çoktan yapılmış.

"Birleşik Krallık veya Avrupa'da başka bir test yapmayacağız. Eğer zamanımız olsaydı yapardık ancak ihitiyacımız yok."

Başka bir deyişle, hizmeti satın almadan önce deneyemeyeceksiniz. Yani internetinizin Stadia için yeterli olduğuna güvenmek zorundasınız. Tabii Chromecast'i ve Stadia oyun kolunu satın alırsanız hizmetin ücretsiz sürümünü de kullanabiliyorsunuz.