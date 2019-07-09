Google Stadia, Başlangıçta Yalnızca 4 Telefonu Destekleyecek

Bulut oyunculuk sistemi sonucunda birçok kişi, pahalı sistemler toplamadan son çıkan oyunları donanıma bağlı kalmaksızın oynayabilecek. Hatta en çok sistem gereksinimine sahip olan oyunlar, bir telefonda ya da tablette rahat bir şekilde oynanabilecek.

Slogan olarak 'Sahip olduğunuz tüm ekranlarda oyun' mesajını kullanan Google; televizyon, bilgisayar, tablet ve telefonlar aracılığıyla tüm oyunların oynanabileceğini belirtmişti. Google, tanıtım sırasında birçok cihazın bu sistemi destekleyeceğinden bahsetmiş olsa da sistemin destekleyeceği cihazların beklenenden çok daha az telefonu kapsayacağına dair bilgiler ortaya çıktı.

Google Stadia'nın SSS sayfasındaki yeni bir güncellemenin sonucunda Stadia'nın Kasım 2019 tarihindeki çıkışta çok az sayıda telefonu destekleyeceği ortaya çıktı. Desteklenen cihazlar arasında yalnızca Google Pixel 3, Google Pixel 3XL, Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL cihazlarını bulunduran Google, aynı zamanda Chrome OS bulunduran tabletleri destekleyecek. Tabii ki iPhone da dahil olmak üzere bunun dışında bir işletim sistemi kullanan cihazların hiçbirinin çıkış sırasında desteklenmeyeceğini belirtmekte fayda var.

Bu gelişmeler sonucunda birçok oyun severin hayalleri yıkılmış olsa da asıl darbeyi Apple hayranlarının yediğini söyleyebiliriz. Google Stadia ile 'tüm ekranlarda' ve internetin olduğu her yerde oyun oynayıp ekranlar arası geçiş yapabilecek olsanız da şu anki gidişata göre Apple cihazlar için herhangi bir Stadia desteği görünmüyor.

Tabii ki SSS sayfasında yalnızca kötü haberler bulunmuyor. Stadia, SSS sayfasında sistemin dört karaktere kadar birlikte oynamayı desteklediğini belirtti. Ayrıca Google, satın alınan bir oyunun Stadia kataloğundan silindikten sonra kaldırılması durumunda oyunun sonsuza kadar sizde kalacağının garantisini de verdi.

Google Stadia'nın çıkışına yaklaştıkça Google'daki imkanlar ve kısıtlamalar çok daha berrak bir hal alacak. Stadia hakkındaki haberleri kaçırmamak için bizleri takipte kalabilirsiniz.