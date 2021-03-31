Google Stadia artık Xbox Series X'te kullanılabiliyor

Google Stadia'nın Xbox Series X'te çalıştığı görüldü!

Bulut oyun hizmeti olan Google Stadia, yayınlanan son Edge Chromium güncellemesiyle beraber Xbox Series X oyun konsolunda kullanılabilir duruma geldi. Şimdilik test aşamasında olan durumun yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Tom Warren tarafından Twitter'da yayınlanan bir videoda, Google Stadia'nın bir Xbox Series X üzerinde çalıştığı gösterildi.

Yayınlanan videoda Warren, konsoluna Stadia üzerinden Destiny 2'yi yüklüyor. Warren tweetinde "Yeni Microsoft Edge Chromium tarayıcısı sayesinde Xbox Series X üzerinde çalışan Google Stadia huzurlarınızda" dedi.

Google'ın bu bulut oyun hizmetinin Xbox'ta etkin bir şekilde çalışması, Stadia için büyük bir gelişme olacak.

Kaynak: Playerbros