Google Stadia Akıllı Telefon Desteği Genişleyebilir Oyunculuğa yeni bir boyut getireceği iddiaları ile sık sık duyduğumuz bulut tabanlı oyun platformları içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi olan Google Stadia, henüz oldukça kısıtlı sayıda bölgede ve oldukça kısıtlı sayıda cihazda kullanılabiliyor.

Oyunculuğa yeni bir boyut getireceği iddiaları ile sık sık duyduğumuz bulut tabanlı oyun platformları içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi olan Google Stadia, henüz oldukça kısıtlı sayıda bölgede ve oldukça kısıtlı sayıda cihazda kullanılabiliyor. Öte taraftan yeni raporlara göre Google Stadia akıllı telefon desteği hızla genişleyebilir. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Google Stadia Akıllı Telefon Desteği hangi modelleri içeriyor?

Stadia mevcut durumda Google Pixel modelleri dışında herhangi bir akıllı telefon üzerinde çalışmıyor. Buna karşın bu durum yakın bir zamanda değişebilir. Android için yayınlanan en son Stadia uygulamasında tespit edilen bazı kodlar, uygulamanın başka cihazlar için de kullanıma sunulacağını işaret ediyor.

Yine aynı raporlarda akıllı telefonlardaki deneyim üzerine bazı planlamaların bulunduğu da dikkatleri çekiyor. Buna göre söz konusu akıllı telefonlarda illa fiziksel bir kontrolöre ihtiyacınız olmadan sanal kontrolör ile oyun oynama deneyimini elde etmemiz mümkün olabilir.

Tabii tüm bunların şu aşamada deneme aşamasında olduğu düşünülüyor. Yani sanal kontrolör ile karşılaşmamız mümkün olduğu gibi asla karşılaşmayadabiliriz. Öte taraftan servisin yeni cihazları resmi olarak ne zaman destekleyeceği de halen belirsizliğini koruyor.