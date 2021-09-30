Google şirketi, kendi ürettiği cihazlarda acil durum kodu olarak kullanılan SOS sinyaliyle ilgili bir güncelleme yayınladı ve kullanıcılar Google cihazında bu güncellemeyi görünce Google SOS uyarısı nedir? Google SOS uyarısı nasıl alabilirim? Google SOS özelliği hangi cihazlarda çalışıyo, nasıl çalışıyor? sorularına yanıt aradı. Peki, Google SOS uyarısı nedir? Google SOS uyarısı nasıl alabilirim? Google SOS özelliği hangi cihazlarda çalışıyo, nasıl çalışıyor? Ayrıntılar haberimizde...

GOOGLE SOS UYARISI NEDİR?

Google'un tanımına göre Google SOS:

"SOS Uyarıları, doğal ya da doğal olmayan felaketlerden kaynaklanan krizlerde acil durum bilgilerini daha erişilebilir kılmayı amaçlar. Web, sosyal medya ve Google ürünlerinden alınan ilgili ve yetkili içerikleri bir araya getirip daha sonra bu bilgileri Arama ve Haritalar gibi Google ürünlerinde vurgularız. Krizin yapısına ve konumunuza bağlı olarak yerel, ulusal veya uluslararası makamların güncellemelerini görürsünüz. Bu güncellemeler kapsamında acil durum telefon numaraları ve web siteleri, haritalar, faydalı olabilecek ifadelerin çevirileri, bağış fırsatları ve daha fazlası yer alabilir."

GOOGLE SOS UYARISI NASIL ALABİLİRİM?

Büyük bir krizin yakınlarındaysanız ve ilgili kelimeleri veya ifadeleri Google'da ararsanız devam eden bir kriz olduğunu belirten bir banner ve ardından acil durum bilgilerinin yanı sıra yararlı çeviriler ya da telefon numaraları gibi kaynakları görebilirsiniz. Google uygulamasının (Android ve iOS) en son sürümünü yüklediyseniz ve konumunuz açıksa mobil cihazınızın ana ekranında da bildirim alabilirsiniz. Google Arama'da uyarının tamamını görmek için bildirime dokunun.

Kriz bölgesinin dışındaysanız bildirim almazsınız, ancak yine de olayla ilgili bilgi arayarak Acil Yardım Uyarılarını bulabilirsiniz. Edindiğiniz bilgiler, kriz bölgesine daha yakın olan kullanıcıların gördüğü bilgilerden farklı olabilir. Örneğin, acil durum telefon numaralarını görmek yerine söz konusu kriz için bağış yapabileceğiniz bir bağlantı görebilirsiniz.

Google Haritalar'ı kullanıyorsanız görüntülediğiniz alanda aktif uyarılar olması halinde Acil Yardım Uyarılarını haritada da görebilirsiniz. Kriz hakkında daha fazla bilgi (yararlı telefon numaraları ve web siteleri gibi) almak için simgeye dokunun.

GOOGLE SOS ÖZELLİĞİ HANGİ CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR, NASIL ÇALIŞIYOR?

Google yeni yayınladığı güncelleme ile kullanıcılarının karşısına SOS adında yeni bir özellik ile karşısına çıktı. Google'ın yeni özelliği Google'ın Pixel markası telefonlarında kullanılabilecek.

Kullanıcı tarafından onay verilmesi durumunda acil durumlarda Pixel telefonlar otomatik video kaydına başlıyor. Videolar otomatik olarak Google hesabına kaydoluyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GOOGLE SOS UYARILARININ İÇERİĞİNİ NEREDEN ALIYOR?

Google'un konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünyada devlet kurumlarından, ilk müdahalede bulunanlardan, güvenilir basın kuruluşlarından ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan içerik sağlayan ekiplerimiz mevcuttur. Ayrıca Google Haberler, Google Haritalar, Waze ve daha pek çok Google ürünü ve hizmetinden Google bilgi topluyoruz." Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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