Sonbahar Mevsimi doodle oldu! Google 'Sonbahar Mevsimi' Doodle nedir? 22 Eylül Çarşamba Doodle ne oldu? Sonbahar Mevsimi Doodle ne anlama geliyor?

Sonbahar Mevsimi Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Bunun ardından vatandaşlar Google Doodle nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Bugünün özel Doodle ekran görüntüsü nedir? 22 Eylül Çarşamba Doodle ne oldu? Sonbahar Mevsimi Doodle ne anlama geliyor? 22 Eylül Doodle hakkında bilgiler haberimizde...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

22 EYLÜL 'SONBAHAR MEVSİMİ' DOODLE'I NEDİR?

22 Eylül Çarşamba Sonbahar Mevsiminin ilk gününe özel Google Doodle hazırlamıştır.

Bugünün özel Doodle ekran görüntüsü şöyle:



Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Sonbahar Mevsimi kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sonbahar Mevsimi gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haber dar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

SONBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin haber cisidir.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

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