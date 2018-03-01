Google, Sms'i Rcs ile Öldürecek

Mesaj göndermek için artık çoğu zaman SMS değil WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage gibi uygulamalardan faydalanıyoruz. Öldüğünü düşündüğümüz SMS ise aslında hala kullanılıyor. İstatistiklere göre firmalar, geçen sene müşterilerine 2,1 milyar kısa mesaj gönderdiler. Google ise SMS'i tamamen öldürmenin yeni yollarını arıyor. Peki Google'ın SMS'le alıp, veremediği tam olarak ne?

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Google'ın MWC 2018'de konuşan RCS başkanı Amir Sarhangi, SMS'lerin üzerinde imza bulunmadığını ve kimden geldiğinin anlaşılmadığını, dahası gönderen tarafın mesajın okunup okunmadığını bilmediğini söyledi.

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Firmalar, kimliğimizi doğrulamak, biniş kartı için bağlantı göndermek, kargonuzun yola çıktığını söylemek gibi amaçlar için SMS'ten faydalanabiliyorlar. Ancak Google'a göre SMS'lerin etkileşim açısından çıkışı yok. Firma bu yüzden RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) üzerinde bir süredir çalışıyor. Sarhangi, piyasadaki mesajlaşma uygulamalarından iyi olmasa bile, en azından onlar seviyesinde bir deneyimi varsayılan mesaj deneyimi olarak sunmak istediklerini söylüyor.

RCS özellikli Android Messages uygulaması, mesajları Wi-Fi üzerinden gönderiyor ancak gerektiğinde SMS'i kullanıyor. Bu noktada iPhone'un iMessage'ına benzer bir mantığın kullanıldığını görüyoruz. Fark ise Sarhangi'ye göre RCS'nin Android ekosistemine yönelik açık bir standart olması. Bildiğiniz üzere iMessage, sadece Apple cihazlarında kullanılabiliyor.

RCS hakkında birkaç senedir konuşan Google, bazı telefon üreticilerinin cihazlarına RCS'yi yerleştirmeyi nihayet başardı. ABD'nin mobil sağlayıcılarından Sprint ve İngiltere'nin Vodafone'u, RCS'ye kaydolan firmalar arasında. Buradan anlaşılacağı üzere işlevin mobil sağlayıcılar tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

Peki RCS, SMS'in yerine geçebilecek mi? Bunun için teknolojinin sadece Android'de kalmaması, Apple'ın da RCS'yi kabul etmesi gerekiyor. Google, bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Her şey yolunda giderse, firmaların günlük spam SMS'lerini RCS üzerinden almaya başlayabiliriz ve umarız ki gereksiz olanlarını kolayca eleyebiliriz. Elbette Google çalışmalarını sürdürürken WhatsApp gibi bir rakip erken davranıp, benzer işlevler sunmaya başlayabilir. Örneğin firmaların WhatsApp'tan size ulaşmasını sağlayacak "WhatsApp Business" uygulaması geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.