Google Servislerine Ulaşılamıyor

19.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:16



Arama motoru Google'da yaklaşık 10 dakikadır erişim sorunu ile karşı karşıya. Google'da arama yapamayan ziyaretçiler de Google neden açılmıyor sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Peki Google neden açılmıyor?



Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Servislerin kullanılamadığı bu dakikalarda Google'dan şuan için resmi bir açıklama gelmedi.



LodosHaber