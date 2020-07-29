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Google reklamlarında son durum ne? Arama motorlarında çıkan reklamlar kalkacak mı?

Google Türkiye'deki arama sayfaları ile değişikliğe gitti. 10 Ağustos itibari ile arama motorlarında çıkan alışveriş reklamları kaldırılacak.

Google reklamlarında son durum ne? Arama motorlarında çıkan reklamlar kalkacak mı?
29.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:28

Rekabet Kurumu'nun Google için verdiği alışveriş karşılaştırma sitelerine eşit davranılması yönündeki kararının ardından Google, Türkiye'deki arama sayfalarıyla ilgili flaş bir karar verdi. Google, Rekabet Kurumu'na bazı tedbirler sunduklarını fakat bu çözüm önerilerinin kabul edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle 10 Ağustos'tan itibaren Google Türkiye arama sayfalarında artık alışveriş reklamı göstermeyeceğini duyurdu.

SLİDER ALIŞVERİŞ REKLAMLARI ARTIK GÖZÜKMEYECEK

Buna göre örneğin arama motoruna satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan slider şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

"Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk. Avrupa'daki Google alışveriş reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin,Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor. Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor.

AMAÇ ANLAŞMAYA VARMAK

Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile alışveriş reklamlarını Türkiye'ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz."

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