Google Play Tasarımıyla İlgili Yeni Bir Güncelleme Yolda!

Google'ın bir kaç kez dokunuşlar yapıp resim olarak yenilediği Google Play Store, yeni bir güncelleme almak üzere.





Android ekosisteminin bel kemiğini oluşturan Google Play Store, sürekli olarak resim düzenlemeler almıştı. Yeni resim güncelleme küçük da olsa bir kaç değişiklik getirecek.







Google'ın programlarının bütününe yavaş yavaş entegre ettiği alt navigasyon barı, YouTube ile karşımıza çıkmıştı ve yakın zamanda Play Store ile de karşımızda olacak. Google'ın biraz dengesiz bir tercih yaparak bu kez Google Play Store'da alt navigasyon barını üstte bulunan sekmelerin altına yerleştirmesi bir nebze garip kaçıyor. Eklenen element üst tarafta seçtiğimiz sekmeye alt kategori seçici olarak fonksiyon görecek ve gereç tasarım çizgisinde yer alacak.







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Ufak bir kaç düzenlemeyi de sekme barı gibi yan barda da görüyoruz. Alt kategorileri doğrudan göstermek yerine yalnızca ana kategorilere ayrılmış alanda resim sadelik hedeflenmiş. Aynı hedefi Android Oreo ile yenilenen Android sisteminin ayarlar ekranında da görmekteyiz.







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Yeni yenilenmiş kullanıcı arayüzü cihazınıza çoktan ulaşmış olabilir, küçük değişiklikleri her cihazda takip edebilmek zor. Android 7.0 yüklü HTC 10 cihazıma göre henüz eski dizayn devam ediyor yalnız size ulaşmış durumda ise yorumlardan cihazınızla beraber belirtebilirsiniz.