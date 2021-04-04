Google, Play Store Üzerinde Uygulama Güvenliğini Arttıracak!

Google, güvenliği daha fazla arttırmak ve kötü amaçlı yazılımların önüne geçmek için yeni çalışmalara başlattı. Ayrıca belirlediği 20 pazarda, daha uygun fiyat etiketiyle kullanıcıların Play Store'den alışveriş yapmaları desteklenecek.

Google firması, güvenliği daha da iyileştirmek maksadıyla, işleyişinde bazı önemli değişiklikler yapacağını açıkladı. Bildiğiniz gibi Play Store üzerinden birçok kötü amaçlı yazılım ortaya çıkıyor ve Google bu yazılımları tek tek ayıklıyordu. Ancak bazıları tespit edilmesine geç kalındığı için, birçok kullanıcı bu kötü amaçlı yazılımların ağına düşüyordu.

Google firmasının hazırladığı yeni raporda, kullanıcı gizlilik bilgilerini korumak için uygulama geliştiricilere bazı kısıtlamalar getirecek. Google, tüm uygulama bilgilerini "kullanıcı gizliliği" olarak listeleyecektir. Bu yıldan itibaren, her türlü kişi bilgisine erişim, Google'dan özel izin ile alınacak. Google ekibinin kontrolünden sonra, eyleme duyulan ihtiyaç geliştirici için gerekliyse, kullanıcı bilgisi sınırlı bir şekilde paylaşılacak.

Google, Play Store Üzerinde Uygulama Güvenliğini Arttıracak!

Google tarafından, uygulama geliştiricilere verilecek güvenli kullanım segmenti, hem mevcut uygulamaları hemde yeni piyasaya sürülecek uygulamaları kapsayacak. Buna ek olarak verilen güvenli izin kullanımı sayesinde; Cihaz araması, anti-virüs uygulaması, dosya yöneticisi analizleri gibi yenilikler, uygulama geliştiricileri için aktif olacak.

Raporlara göre, Google yeni yasayı bu yıl içinde tam olarak uygulayacak. Ayrıca yasa dışı Android uygulamaları yayınlayanlar ve kullanıcı beyanı olmayanlar Google Play Store'den kaldırılacaktır.

Google Play Store: Yeni Dönemde 20 Pazarda Daha Uygun Fiyat Etiketi ile Hizmet Verecek!

Google, Android geliştiricilerine en geniş uygulama ve oyun pazarını da sağlayacağını söylüyor. Ayrıca şirket, ilk hedefinin 20 pazar olduğunu iddia ediyor. Bu pazarlarda, geliştiricilerin ürünleri için belirleyebilecekleri asgari fiyatları da aşağıya çekmesi bekleniyor. Ancak, fiyatların düşürülmesi planı şuan için 20 pazarda geçerli olacak.

Bu pazarların belirlendiği bölgeler; Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesinin olduğu açıklandı.

Google Play üzerinden yapılanacak fiyat indirimi, yerel satın alma gücü ve talebini daha iyi yansıtacağına inanılıyor. Bu sayede kullanıcılar, daha fazla uygulamaya ulaşmasına imkan verilecek ve Play Store'in kullanım kolaylığı bu kişilere gösterilecek. Çünkü birçok kişi yüksek fiyat etiketi nedeniyle Play Store'den alışveriş yapmaya çekiniyor.

Google Play üzerinden uygulama satın alacak kullanıcılara Ücretli uygulamalar, uygulama içi ürünler ve abonelikler için en düşük fiyatlar aşağıdaki yeni pazarlarda düşürülmüştür.

Bangladeş

Bulgaristan

Bolivya

Kosta Rika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Hırvatistan

Macaristan

Ürdün

Kazakistan

Lübnan

Sri Lanka

Myanmar

Pakistan

Paraguay

Romanya

Sırbistan

Tayland

Tanzanya

Vietnam

Ayrıca, bir doların altında fiyatlandırma modellerini destekleyen diğer pazarlar şunlardır:

Nijerya

Brezilya

Şili

Kolombiya

Mısır

Hindistan

Endonezya

Malezya

Meksika

Peru

Filipinler

Polonya

Rusya

Suudi Arabistan

Güney Afrika

Türkiye

Ukrayna

Kaynak: Tekmoloji