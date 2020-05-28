Google Play Store Oynanış Videosu Sahtekarlığa Dur Diyecek Herkesin bir süredir beklediği Google Play Store oynanış videosu özelliği yakında herkese gelecek.

Herkesin bir süredir beklediği Google Play Store oynanış videosu özelliği yakında herkese gelecek. Böylece Android uygulamaları üzerinden sahtekarlık yapan kişilere ağır bir darbe vurulmuş olacak. Peki Google neden böyle bir özellik getirmek zorunda kaldı? İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Dünyanın en büyük uygulama pazarlarından bir tanesi olan Google Play Store, çok ciddi bir oyun sayısına sahip. Hal böyle olunca aralarında bazılarının bir dolandırıcı gibi çalışması son derece doğal. Elbette şirket bariz bir şekilde yapılan dolandırıcılığa müsaade etmiyor. Ancak bazı oyunlar hiç kendileri ile alakası olmayan fotoğraflar kullanarak kullanıcıları kendisine çekebiliyor.

Google Play Store oynanış videosu büyük beğeni kazanacak

Google tarafından geliştirilen bu uygulama merkezine giriş yaptığınızda, gözünüze oldukça hoş oyunlar çarpabilir. Hatta Bunlardan bazıları o kadar etkileyici fotoğraflara sahiptir ki, indirmemek için hiçbir nedeniniz kalmaz. Ancak oyunu indirdikten sonra, resimlerle hiç alakası olmadığını anlarsınız.

Yeni gelen özellikle birlikte, artık kullanıcılar Android oyunlarını indirmeden önce hemen aşağıda yer alan oynanış videosunda bir göz atabilir. Böylece oyunun resimlerdeki gibi olup olmadığı ortaya çıkar. ücretsiz uygulamalarda her ne kadar çok büyük bir problem olmasa bile, belirli bir ücretle indirilen uygulamalar, paranızın boşa gitmesine neden olabiliyor.

Şimdilik bu sistem sadece belirli kullanıcılarda uygulanıyor. Kısa bir süre içerisinde, bütün kullanıcıların bu sistemi alabilmesi sağlanacak. Sizce Google tarafından geliştirilen yeni yöntem, oyun dolandırıcılarını durdurabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.