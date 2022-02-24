Google kısa süre önce Play Store'da, bir cihazın bir uygulamayı yüklemek için karşılaması gereken gerekli veya minimum Android OS sürümünü size söyleyen yeni bir güncelleme yayınladı. Play Store 29.2.13 sürümü artık "Uygulama Bilgisi" altında desteklenen minimum sürümü gösteren "Android OS" adlı yeni bir satır öğesi içeriyor.

Her Android uygulamasının "minimum Android sürümünü" ve "Android sürümünü hedefle"yi tanımlaması gerekir. Minimum sürüm, bir uygulamanın desteklediği en eski Android sürümünü belirtirken, hedef sürüm, uygulamanın oluşturulduğu amaçlanan Android sürümünü belirtir.

Google, Play Store'deki Uygulamaların Minimum Gereksinlerini Gösterecek!

Apple firmasına ait iOS tarzı göstergeler, Google Play Store'da Sürüm, Güncelleme Tarihi, İndirme, Sunan, Çıkış Tarihi ve Uygulama İzinleri ile birlikte görünen bir satır öğesi ekledi.

Google, Play Store'un web sürümünde uzun süredir minimum işletim sistemi gereksinimini gösteriyor. Ancak bu hat ilk kez Android telefonlarda ortaya çıktı.

Google Play Store, cihazınız tarafından desteklenmeyen uygulamaları zaten gizlediğinden bu yeni özellik pek kullanışlı değildir. Örneğin, bir uygulama yalnızca Android 7 ve sonraki sürümler için oluşturulmuşsa, Android 6 çalıştıran bir telefon kullanıyorsanız onu uygulama mağazasında bulamazsınız.

Ayrıca Google Play Store, bir uygulamayı indirmeye başladığınızda ana ekranınızda dairesel bir yükleme göstergesi gösteren yeni bir özellik ekledi.

Geçen ay Google Play Store, alt çubuğa yeni bir "Teklif" sekmesi ekledi. Temel olarak, sekme size tek bir yerde uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplar arasında bir dizi fırsat ve indirim sunar. Teklifler, öne çıkan kartlarda görüntülenir. Play Store artık doğrudan akıllı telefonunuzdan Android TV ve Wear OS uygulamalarını bulmanızı ve yüklemenizi de sağlıyor.

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