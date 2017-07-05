Google Play'e Yeni Özellik!

Google, her yeni işletim sistemi güncellemesinde pek çok düzeltmeye gidiyor ve kullanışlı seçenekler getiriyor. Play Services 8.0'la birlikte de bunların yerine yenileri ekleniyor. Play Store'da da değişiklik yapacak olan Google, buraya fazlasıyla kullanışlı bir seçenek getiriyor.



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Android kullanıcıları, bugüne kadar özellikle Wi-Fi noktalarına bağlıyken uygulamalarına bir dizi güncelleme geldiğini görüyorlardı. Güncellenen uygulamaların ne gibi yeniliklere kavuştuğu ise, detaylara girmeden görülemiyordu. Bu sebeple pek çok kullanıcı da hangi uygulamanın ne yönde geliştiğini takip etmiyor veya edemiyordu. Google, Play Store 8.0'la birlikte buna çare getiriyor.



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Play Store'u elden geçiren Google, güncelleme ekranına "What's New" (Neler Yeni) adında bir bölüm ekliyor. Böylece güncellenen uygulamanın hemen altında açılır bir alanda, hangi noktaların yamandığını net şekilde görebilecek kullanıcılar, uygulamaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek.



Google, yenilik sayesinde bu bilgiyi görmek için Play Store'da uygulamanın sayfasını açma zahmetinden kullanıcıları kurtarmış olacak.



