Google Play'den Türk Uygulaması "Papillon" Kaldırıldı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/google-turklerin-gelistirdigi-mobil-uygulamayi-apar-topar-magazasindan-kaldirdi-1514289195.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/google-turklerin-gelistirdigi-mobil-uygulamayi-apar-topar-magazasindan-kaldirdi-1514289195.jpg'fit=662%2C372"/>Geliştiriciliğini başta Yalçın Özdemir olmak üzere bazı Türk mühendislerinin yaptığı Papillon isimli uygulama, benzer bir uygulamanın Google tarafınca geliştirilmesinin ardından Google Play Store'dan kaldırıldı. Türkiye'de tamamı genç Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyadaki milyar dolarlık toplumsal medya uygulamalarına rakip olabilecek potansiyeldeki Papillon uygulaması, sual-yanıt konsepti ile hızla büyük kitlelere ulaşırken Google, geçtiğimiz günlerde Papillon'a […] More